Президент Украины впервые в истории принял участие в заседании КС

В ходе слушания глава государства призвал Конституционный суд принять справедливое решение по его указу о роспуске Рады.

Лидер Незалежной впервые в истории принял участие в заседании Конституционного суда Украины (КСУ), где сегодня было начато слушание относительно рассмотрения указа Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передаёт УНИАН.

При этом глава государства выразил надежду на то, что суд примет "справедливое" решение, поскольку данный указ полностью соответствует законодательству. А его оспаривание, добавил президент, является лишь следствием того, что некоторые депутаты "пытаются удержаться в своих креслах.

— Я думаю, суд примет справедливое решение, за которое не будет стыдно перед народом и нашими детьми, — сказал Зеленский.

После этого лидер Незалежной покинул зал Большой палаты Конституционного суда Украины, чтобы впоследствии его не смогли упрекнуть в давлении на судей.

Ранее Лайф писал, что указ Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Рады вступил в силу 23 мая, после чего депутаты обжаловали указ президента Украины в Конституционном суде.