Матвиенко обсудила с Чайкой дело Голунова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудила дело журналиста Ивана Голунова с генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой. Он в свою очередь гарантировал личный контроль за расследованием.

— Он [Чайка] дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем, — цитирует Валентину Матвиенко ТАСС.

Напомним, Ивана Голунова задержали 7 июня в Москве. В МВД заявили, что при нём нашли наркотические вещества. Суд отправил журналиста под домашний арест. Позже стало известно, что в организме Голунова эксперты наркотиков не нашли.