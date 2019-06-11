Мутко рассказал, как он лично выполняет нацпроекты

Вице-премьер Правительства России, куратор нацпроекта "Жильё и городская среда" Виталий Мутко заявил, что национальные проекты касаются каждого человека.

— В целом все нацпроекты дополняют друг друга и касаются каждого человека, меня в том числе, — заявил Мутко в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" на Петербургском международном экономическом форуме.

Вице-премьер отметил, что выполняет все национальные проекты.

— Демографию я уже выполнил, у меня две дочки, четыре внучки — вклад хороший в демографию, — рассказал Мутко.

По словам куратора нацпроекта "Жильё и городская среда", он старается заниматься спортом и не мусорить.

— Как мышка живу, всё за собой убираю, — подчеркнул Мутко.

Напомним, в декабре 2018 года Виталий Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза, а в январе 2019 года был назначен ответственным за реализацию государственных программ.