Назван самый популярный в России возраст для свадеб

В Росстате определили, что россияне чаще всего заключают браки в возрасте от 25 до 34 лет. В прошлом году в этой возрастной категории было более 450 тысяч мужчин и почти 400 тысяч женщин.
И женщины, и мужчины старше тридцати пяти лет за 2018 год создали почти в два раза меньше семей. А в возрасте от 18 до 24 лет на брак решилось только 170 тысяч мужчин и почти 300 тысяч женщин.
До совершеннолетия зарегистрировали свои отношения четыре с половиной тысячи девушек и около пятисот юношей.
Всего за 2018 год свои отношения оформили почти 900 тысяч пар. Это на 150 тысяч меньше, чем в 2017 году.
Между тем в Бразилии 38-летняя женщина вышла замуж за саму себя. К алтарю её должна была повести 21-летняя дочь, а церемонию планировала провести подруга.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени