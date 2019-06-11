Участники незаконного митинга сбили полицейского в Алма-Ате

Также участники несанкционированного шествия закидывали патрульные машины камнями и перекрывали движение улиц.

В Алма-Ате в ходе серии незаконных акций один из участников митинга сбил сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщается на официальном портале департамента полиции города.

Инцидент произошёл во вторник, около 00:30 по местному времени (21:30 мск), на пересечении проспекта Толеби и улицы Отеген-Батыр, напротив автовокзала "Сайран". Участник митинга на автомобиле сбил сотрудника дорожно-транспортного патруля, который нёс службу. В результате происшествия полицейский получил закрытый перелом бедренно-берцовой кости правой голени со смещением.

Несмотря на то что правонарушитель скрылся с места преступления, в скором времени он был задержан. В его отношении было возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".

Напомним, что беспорядки начались в понедельник, 10 июня, после задержания поэта-импровизатора Рината Заитова, который, по версии полиции, провёл несанкционированный митинг.

В скором времени Заитов был отпущен, однако его сторонники перекрыли дорогу в районе "Алматы-арены". Другая группа лиц на личных автомобилях заблокировала движение по проспектам Толеби и Абая.

— Одновременно по этим улицам прямо по дороге шли группы людей, перекрывая движение, перекрёстки и создавая аварийные ситуации. Люди вели себя агрессивно, громко кричали, свистели, вели себя крайне неадекватно, — говорится в сообщении.

Кроме того, часть граждан, находящихся в нетрезвом состоянии, закидывали служебные автомобили камнями.

Ранее Лайф писал, что в Нур-Султане и Алма-Ате задержали около ста человек, которые вышли на несанкционированные митинги в день выборов президента Казахстана, явка на которые превысила 70%.