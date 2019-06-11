AliExpress ускорит доставку в Россию дешёвых товаров

Как отметил гендиректор китайской компании в России Лю Вэй, новые услуги не отразятся на конечной стоимости для покупателей.

AliExpress с середины июня начинает доставку самолётами по России заказов, стоимость которых не превышает 150 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Как пояснили в компании, ранее все посылки доставлялись в распределительный центр во Владивосток железнодорожным транспортом, а теперь небольшие посылки для городов-миллионников будут доставляться в среднем на две недели быстрее.

— И что самое важное — это не отразится на конечной стоимости для наших покупателей, — отметил гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.

Как сообщалось ранее, российский ретейлер X5 Retail Group, управляющий сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель", договорился о сотрудничестве с AliExpress. Товары, заказанные на этом сайте, можно будет получить в постаматах магазинов.