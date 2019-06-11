Защита Голунова обжаловала его домашний арест

Защита журналиста "Медузы" Ивана Голунова обжаловала решение суда о домашнем аресте корреспондента. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
— Мы подали апелляционную жалобу, — приводит слова юриста РИА "Новости".
Как уже сообщал Лайф, Голунова задержали 7 июня в Москве. В МВД заявили, что при нём нашли наркотические вещества. Суд отправил журналиста под домашний арест. Позже стало известно, что в организме корреспондента эксперты наркотиков не нашли.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени