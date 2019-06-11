В Нижегородской области мать утопила новорождённого и бросила ещё одного

Как отметили следователи, женщина злоупотребляет алкоголем, ведёт асоциальный образ жизни.

Жительница города Богородска Нижегородской области арестована по обвинению в убийстве своего новорождённого ребёнка и оставлении в опасности ещё одного. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По версии следствия, в период с 2015 по 2016 год женщина утопила своего ребёнка сразу после того, как родила его в ванной комнате. Убив ребёнка, горе-мать завернула его тело в пакет, отнесла на территорию одного из домов в Богородском районе, где жила её родственница, и бросила в отхожую яму.

Уже в этом году, 4 июня, женщина пошла в гости, где родила недоношенного мальчика. Она оставила его в кресле и ушла спать. Малыша обнаружил на следующий день посторонний человек и вызвал скорую.

По фактам преступления ей предъявлено обвинение по двум статьям — "Убийство новорождённого" и "Оставление в опасности новорождённого". Как отметили следователи, женщина злоупотребляет алкоголем и ведёт асоциальный образ жизни. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в последнее время участились случаи, когда матери оставляют своих детей без присмотра. Последний произошёл 26 мая: мать-кукушка оставила годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках. После этого не выходила на связь, заявив, что работает.