Милонов предложил переодеть депутатов в спецформу вместо Louis Vuitton

По мнению политика Виталия Милонова, народные избранники не должны носить дизайнерскую одежду и аксессуары.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал хамством любовь парламентариев разных уровней к брендовым вещам. По его мнению, народные избранники должны носить на работу сшитую за свои же деньги специальную форму, чтобы не дискредитировать госвласть, а простые люди это оценят по достоинству.

По задумке Виталия Милонова, форма должна использоваться хотя бы для заслушивания ежегодных отчётов правительства, губернаторов и "каких-то важных мероприятий".

— Когда депутат позволяет себе носить костюмы по 10 тысяч долларов, это, конечно, хамство настоящее, особенно это касается региональных депутатов. Летишь в самолёте и смотришь: летят "гуси-лебеди" — у них там от Louis Vuitton всё, чуть ли не чехольчики для тапочек, — заявил политик агентству городских новостей "Москва".

По его словам, специальный дресс-код будет дисциплинировать народных избранников из регионов и они в том числе пересядут на более скромные машины.

Также Виталий Милонов заявил, что официальный представитель МИД России Мария Захарова носит форменную одежду, в которой на неё "любо-дорого посмотреть".