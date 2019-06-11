Путин провёл телефонные переговоры с президентом Киргизии

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Фото © ТАСС / Александр Щербак, Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин и лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков провели переговоры по телефону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили программу предстоящего в Бишкеке 13–14 июня саммита Шанхайской организации сотрудничества, — пояснили в Кремле.

Лидеры двух стран договорились о переговорах на полях саммита ШОС, а также подтвердили настрой Москвы и Бишкека на дальнейшее всестороннее развитие отношений России и Киргизии.

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