Путин провёл телефонные переговоры с президентом Киргизии

Президент РФ Владимир Путин и лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков провели переговоры по телефону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— Главы государств обсудили программу предстоящего в Бишкеке 13–14 июня саммита Шанхайской организации сотрудничества, — пояснили в Кремле.
Лидеры двух стран договорились о переговорах на полях саммита ШОС, а также подтвердили настрой Москвы и Бишкека на дальнейшее всестороннее развитие отношений России и Киргизии.
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