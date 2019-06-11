В диалоге с народом. Информцентры расскажут о полигоне в Шиесе

С ноября прошлого года в Архангельской области близ железнодорожной станции Шиес десятки местных жителей дни и ночи проводят в палатках, чтобы препятствовать строительству экотехнопарка, — подземного склада, в котором на десятилетия зароют консервированный мусор из Москвы. Активисты обеспокоены тем, что строительство хранилища планируется на болотистой местности. Мол, рано или поздно упаковка отходов прохудится, и ядовитые вещества смоет в грунтовые воды, связанные с населёнными пунктами. Власти и инвесторы проекта настаивают на обратном — проект безопасный. Чтобы объяснить это, "Технопарк" начал открывать в Архангельске и его области информационные центры, в которых любой встревоженный житель сможет получить исчерпывающий ответ на любой вопрос, связанный со строительством объекта. Лайф посетил один из таких центров и рассказывает, какую же информацию хотят донести до людей строители экотехнопарка.

Безусловно, опасения местных жителей можно понять. Многие помнят, как в прошлом году в нескольких подмосковных городах свалки доставили людям много проблем. Резонанс был настолько сильным, что компании, занимающиеся обработкой мусора, получили серьёзный репутационный ущерб. Доверие людей было подорвано так сильно, что архангельцы, например, теперь не дают ходу технологичному и безопасному комплексу, который не только не навредит природе, но и принесёт пользу региону. Во всяком случае, на этой позиции настаивает "Технопарк" — компания, ответственная за строительство экологичного склада недалеко от железнодорожной станции Шиес.

Как обеспечат безопасность?

Мусор, собранный в столице, будет свозиться в несколько пунктов переработки, расположенных в так называемой Новой Москве. Там его отсортируют: выберут из него металл, пластик, бумагу и остальное, что, как говорит гендиректор "Технопарка" Евгений Пеняев, пригодно для переработки и повторного использования. Остатки же отправят на подготовку к консервации. На этом этапе мусор измельчат, спрессуют, стянут проволокой или сеткой в брикеты и 14 раз обмотают плёнкой, как багаж перед авиаперелётом. С той лишь разницей, что оболочка мусора будет в разы прочнее. Плотная упаковка предполагает условную консервацию. То есть будет перекрыт доступ кислорода, что остановит процесс разложения и выделения вредного газа. После укомплектованные отходы отправятся на полигон в Шиесе.

Само захоронение, по словам представителей технопарка, тоже подразумевает повышенную безопасность для окружающей среды.

— Делается небольшой карьер глубиной примерно три метра. Дно посыпается песком. Далее укладывается бентонитовый мат, песок, затем геомембрана и снова 20 сантиметров песка. После всё это утрамбуется, и, в принципе, можно начинать складирование, — объясняет Евгений Пеняев.

Его заместитель, Геннадий Титов, в свою очередь подробно рассказал о свойствах упомянутых материалов.

— В основе бентонитовых матов используются бентонитовые глины, которые служат гидрозамком. То есть этот слой предотвращает попадание влаги из хранилища в почву. Геомембрана же является спаянной специальными машинами плёнкой из поливинилхлорида. Она также препятствует попаданию в почву вредных веществ вроде фильтрата, — объяснил заместитель гендиректора "Технопарка" корреспонденту Лайфа.

Оба специалиста также отметили, что хранилище будет оборудовано ещё и дренажными трубами. Если вода в складе и образуется, то она попадёт в них, а далее — в очистные сооружения. Евгений Пеняев говорит, что очистные агрегаты немецкие — одни из лучших. Да и вообще, как говорят представители "Технопарка", они создавали проект под сильным вдохновением от аналогичных комплексов в Германии, Швеции и других европейских странах. Там предполагается, что мусорные брикеты будут пригодны для использования при строительстве дорог, повторного производства пластика, изделий из древесины и выработки топлива.

Что получит Архангельская область?

Предвидя прохладный приём местными жителями новой инициативы, Москва решила компенсировать строительство объекта в Архангельской области денежными инвестициями. По соглашению между Поморьем и Москвой, планируется обновление коммунальной и транспортной инфраструктуры в Архангельске и Урдоме. В Ленском районе, где планируется строительство полигона, инвестор запланировал капитальный ремонт в школах, больницах и детских садах, также оснащение их современным оборудованием. На социальную программу в Ленском районе компания планирует потратить 2 миллиарда рублей.

Строительства нет и не будет, пока "Технопарк" не договорится с народом

Важно отметить, что "Технопарк" не игнорирует местных жителей, у которых есть вопросы. Строительство ещё не начато.

— На сегодня мы закончили первый этап подготовки. Установили общежитие для строителей и расчистили площадку для последующей подготовки. Никакой стройки ещё нет. И тем более нет никакого мусора, — рассказал Евгений Пеняев, генеральный директор "Технопарка".

Также подрядчик отмечает, что подготовительный этап относится не столько к стройке, сколько к изысканиям и анализу, которые позволят дать проекту полную экспертную оценку. Работы по самому проекту не начнутся до проведения и утверждения всех необходимых законом экологических и технических экспертиз, а также проведения общественных слушаний.

Часть этих проверок уже была проведена. Во всяком случае та, что касается тревоги местных жителей за попадание отходов в сточные воды.

— Проведены инженерные изыскания по данной местности. Грунтовых вод не обнаружено. Есть поверхностные воды, из-за которых создаётся впечатление болотистой местности, но они заблокированы толстым слоем глины на глубине от трёх метров, — объяснил Евгений Пеняев.

"Технопарк" хочет и настаивает на диалоге

Чтобы донести до жителей эту информацию и аргументы о безопасности экотехнопарка, инвестор проекта откроет в Архангельской области целый ряд информационных центров, где любой, кого тревожит строительство объекта, может получить исчерпывающие ответы на свои вопросы. Точнее, несколько центров уже открыты: в селе Яренск и непосредственно на станции Шиес. Скоро откроются в самом Архангельске и Урдаме.

Информационные центры оснащены всем необходимым оборудованием. В них будут представлены раздаточные материалы и наглядные пособия. Работать центры будут ежедневно. Главная задача объектов — заполнить информационный вакуум и прекратить распространение слухов и домыслов, беспокоящих местное население и провоцирующих протестную активность со стороны экозащитников. Инвестор Шиеса хочет работать в связке с жителями района и реализовать выгодный для всех проект.