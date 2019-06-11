В Томской области местный житель на КамАЗе украл дорогу

Узнав, что его разыскивает полиция, злоумышленник попытался вернуть всё на место. Но его всё равно нашли и возбудили уголовное дело.

В Томской области задержали 30-летнего местного жителя, который на своём КамАЗе похитил дорожное покрытие с трассы Катайга — Степановка. Об этом сообщает во вторник областное управление МВД.

По данным правоохранителей, 28 мая злоумышленник приехал на 35-й километр отремонтированной трассы, где при помощи манипулятора загрузил в грузовик 52 дорожные плиты. В ночное время он выгрузил похищенное на промышленной площадке. Но уже с утра вернулся за ними, узнав, что его ищут сотрудники полиции.

Часть дорожного полотна ему удалось вернуть на место. Тем не менее злоумышленник был выявлен и привлечён к ответственности.

— Отделом дознания ОМВД России по Верхнекетскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, — сообщили в полиции.

А ранее Лайф рассказывал, как в Мурманской области неизвестные украли железнодорожный мост через реку. Местные жители предполагают, что его части сдали в металлолом.