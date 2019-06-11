На Урале ребёнок погиб, спрятавшись за электроплитой

Смертельную травму ребёнок получил, когда прикоснулся к неисправному прибору, точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Семилетний мальчик погиб в городе Миньяр Челябинской области в результате удара током во время игры в прятки в квартире. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

— Во время игры мальчик спрятался за электроплиту, которая, со слов матери, имела признаки неисправности, — говорится в сообщении.

Смертельную травму от удара током мальчик получил, когда прикоснулся к задней поверхности электроплиты. Обстоятельства гибели ребёнка устанавливают следователи, назначена судмедэкспертиза. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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