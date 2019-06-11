Названы регионы России, где ожидается рост зарплат

Эксперты предлагают подумать над переездом в Ленинградскую или Псковскую область, Дагестан или Приморский край.

Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ выяснили, что в 2019 году и первой половине 2020-го наибольший рост зарплат ожидается в 10 регионах. Об этом сообщила "Российская газета".

В списке: Ленинградская область — рост оставит 7,1%; Приморский край (6,5%); Дагестан (5,6%); Карелия (5,4%); Псковская область (5%); Севастополь (4,7%); Кабардино-Балкарская Республика (4,5%); Московская область (4,5%); Якутия (4,4%) и Крым (4,3%). В большинстве перечисленных регионов ожидается приток инвестиций и рост экономики.

В целом по стране рост зарплат россиян в 2019 году составит около 3%. Причём показатель сохранится и в первой половине следующего года.

Ранее Лайф рассказывал, что, по мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, рост зарплат сводится на нет обилием потребительских кредитов у граждан.