Исследование: 80% россиянок хотели бы открыть свой бизнес, но боятся кредита

Проект компании Mail.Ru Group "Леди Mail.ru" опросил 3 647 российских женщин и выяснил, сколько из них хотят открыть собственный бизнес и каким они видят своё дело.

Подавляющее большинство респонденток (80%) выразили желание открыть свой бизнес. Примерно четверть из них (26%) мечтает о своём кафе, 19% думают над выпуском одежды или аксессуаров, 13% видят себя кондитерами. Удивительно, но цветочный бизнес, студия маникюра и образовательные курсы оказались в конце списка популярных ответов.

Чуть меньше половины женщин (42%) считают, что им хватило бы одного-двух лет, чтобы стать прибыльными. Около четверти (26%) рассуждают ещё позитивнее и считают, что вышли бы на окупаемость всего за полгода или год.

Треть опрошенных (33%) ответила, что на старте обошлись бы капиталом суммой от 500 000 до 1 000 000 рублей. Столько же (33%) считает, что необходимо более 1 000 000 рублей. В сумму от 200 000 до 500 000 уложились бы 22%. При этом в наличии озвученной первоначальной суммы признались только 12% респонденток.

Три четверти женщин (76%) не взяли бы кредит для открытия дела. Для 38% ставка по кредитам слишком высокая. Чуть больше трети (35%) боятся не справиться с выплатой кредита. Около четверти (26%) считают, что не стоит начинать бизнес с долгов.