Лайф публикует первые фото Алибасова после выхода из медикаментозного сна

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Фото представлено Лайфу Горжанкиным

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин распространил первые фотографии продюсера после выхода из состояния медикаментозного сна. Снимки оказались в распоряжении Лайфа.

<p>Фото представлено Лайфу Горжанкиным</p>

По словам Бари Алибасова — младшего, отец не может говорить и совершенно ничего не помнит. Он выразил надежду, что продюсер в ближайшее время придёт в себя.

Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб.

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