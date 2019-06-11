Лайф публикует первые фото Алибасова после выхода из медикаментозного сна

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин распространил первые фотографии продюсера после выхода из состояния медикаментозного сна. Снимки оказались в распоряжении Лайфа.

По словам Бари Алибасова — младшего, отец не может говорить и совершенно ничего не помнит. Он выразил надежду, что продюсер в ближайшее время придёт в себя.

Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил средство для промывки труб.