Песков: Кремль ждёт результатов экспертизы по делу Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжают следить за резонансным делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова. В частности, руководство страны ожидает результатов экспертизы, которая должна "ответить на ряд вопросов".
— Мы ожидаем новостей по экспертизе, которая была анонсирована и которая призвана ответить на ряд вопросов, — проинформировал журналистов представитель Кремля.
Песков заверил, что Путин в курсе готовящейся акции в поддержку журналиста, которую организуют его коллеги и сторонники.
— Президенту докладывалось об этих акциях солидарности, — добавил он.
А вот информацию о том, что якобы есть установка "урегулировать" дело Голунова до прямой линии 20 июня, Песков опроверг.
— Никаких таких установок нет и быть не может, — указал пресс-секретарь президента.
Напомним, что Иван Голунов был задержан в Москве в минувшую пятницу. По данным МВД, при себе у него нашли мефедрон. Кроме того, неустановленное количество наркотиков, как сообщалось, также было якобы найдено при обыске в его квартире. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили.
На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники. Поздно вечером в субботу, 8 июня, Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест.
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