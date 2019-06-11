Песков: Кремль ждёт результатов экспертизы по делу Голунова

При этом там заявили, что никаких установок "урегулировать" дело журналиста "Медузы" до прямой линии "нет и быть не может".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжают следить за резонансным делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова. В частности, руководство страны ожидает результатов экспертизы, которая должна "ответить на ряд вопросов".

— Мы ожидаем новостей по экспертизе, которая была анонсирована и которая призвана ответить на ряд вопросов, — проинформировал журналистов представитель Кремля.

Песков заверил, что Путин в курсе готовящейся акции в поддержку журналиста, которую организуют его коллеги и сторонники.

— Президенту докладывалось об этих акциях солидарности, — добавил он.

А вот информацию о том, что якобы есть установка "урегулировать" дело Голунова до прямой линии 20 июня, Песков опроверг.

— Никаких таких установок нет и быть не может, — указал пресс-секретарь президента.

Напомним, что Иван Голунов был задержан в Москве в минувшую пятницу. По данным МВД, при себе у него нашли мефедрон. Кроме того, неустановленное количество наркотиков, как сообщалось, также было якобы найдено при обыске в его квартире. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили.

На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники. Поздно вечером в субботу, 8 июня, Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест.