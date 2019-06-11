Стало известно, сколько получает пресс-секретарь Зеленского

Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен (38 580 рублей). Об этом сообщают "Украинские новости".
Как уточнили в Администрации Президента Украины, оклад установлен согласно постановлению кабмина страны от 18 января 2017 года.
Ранее 32-летняя Мендель работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер", а также писала для украинской версии Forbes и американского издания Politico. Кроме того, у журналистки есть опыт сотрудничества с изданием The New York Times.
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