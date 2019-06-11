Стало известно, сколько получает пресс-секретарь Зеленского

23

Фото © Facebook / Iuliia Mendel

Должностной оклад пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен (38 580 рублей). Об этом сообщают "Украинские новости".

Как уточнили в Администрации Президента Украины, оклад установлен согласно постановлению кабмина страны от 18 января 2017 года.

Ранее 32-летняя Мендель работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер", а также писала для украинской версии Forbes и американского издания Politico. Кроме того, у журналистки есть опыт сотрудничества с изданием The New York Times.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×