Комиссия за пользование услугой составит 1,5 процента от суммы (минимум 30 рублей и не более 1000 рублей).

Сбербанк запустил новый сервис денежных переводов с получением средств через банкоматы или офисы банка. При этом для отправки такого перевода будет достаточно указать ФИО и номер мобильного телефона получателя. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

— Мы продолжаем расширять возможности людей обмениваться деньгами. Наряду с сервисами переводов в страны СНГ и за рубеж появился новый способ перевода денег внутри страны, — сказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Платежи и переводы" Игорь Мамонтов.

Воспользоваться новой услугой сможет любой житель страны, не будучи при этом клиентом Сбербанка.

Процедура получения перевода будет предельно понятной, а верификация клиента упрощена до минимума: нужно будет всего лишь назвать секретный код из sms-сообщения. А вот отменить операцию будет сложнее — отправитель не сможет этого сделать до тех пор, пока перевод не будет получен. Как именно это будет происходить, в сообщении не уточняется.