Сбербанк запустил новый сервис денежных переводов с получением средств через банкоматы или офисы банка. При этом для отправки такого перевода будет достаточно указать ФИО и номер мобильного телефона получателя. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
— Мы продолжаем расширять возможности людей обмениваться деньгами. Наряду с сервисами переводов в страны СНГ и за рубеж появился новый способ перевода денег внутри страны, — сказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Платежи и переводы" Игорь Мамонтов.
Воспользоваться новой услугой сможет любой житель страны, не будучи при этом клиентом Сбербанка.
Процедура получения перевода будет предельно понятной, а верификация клиента упрощена до минимума: нужно будет всего лишь назвать секретный код из sms-сообщения. А вот отменить операцию будет сложнее — отправитель не сможет этого сделать до тех пор, пока перевод не будет получен. Как именно это будет происходить, в сообщении не уточняется.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени