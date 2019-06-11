Песков рассказал, как Путин получает информацию о резонансных делах

Доклады российскому лидеру, в частности, предоставляют следственные органы, правозащитники, а также омбудсмены.

Президент России Владимир Путин получает информацию о резонансных делах от первоисточников. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о деле Baring Vostok.

В частности, по словам представителя Кремля, российскому лидеру докладывают следственные органы, омбудсмены, также президент получает информацию от других правозащитников.

— Давайте не забывать ежегодные встречи президента с советом по правам человека. Это диалог достаточно насыщенный, — рассказал Песков.

В то же время пресс-секретарь не стал комментировать слова "не воруй, и дело с концом", которые глава государства озвучил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

— Не буду ничего говорить, мне нужно посмотреть в контексте эти слова президента, — добавил он.

Напомним, 21 февраля Басманный суд Москвы предъявил обвинение основателю и управляющему партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Суд освободил американского инвестора из СИЗО и отправил под домашний арест.