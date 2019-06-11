Задержан устроивший погром в редакции "Сноба"

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Фото © "Сноб"

Подозреваемый в погроме редакции "Сноба" задержан в Москве. Как сообщает ГУ МВД РФ по Москве, предполагаемым виновником оказался 24-летний житель ближнего зарубежья.

На молодого человека уже завели уголовное дело, ведь он также украл ноутбук.

Материальный ущерб составил 90 000 рублей, — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

Как уже сообщал Лайф, молодой человек ворвался в офис и устроил погром накануне утром. Причина так и неизвестна.

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