Москвичка рассказала Лайфу, как голыми руками поймала змею во дворе высотки

Жительница Москвы, которая сегодня поймала змею во дворе высотки на улице Молодогвардейской, рассказала Лайфу, что ей никто не помогал. Наталья была одна, когда заметила рептилию среди травы.
— Первый раз, когда я её палочкой тронула, она немножечко насторожилась и пошла в сторону меня. Потом она как-то привыкла, была не агрессивная абсолютно, — рассказала женщина.
Москвичка поддела змею на палку и начала вызывать МЧС. В это время кто-то из очевидцев принёс пустую коробку, чтобы положить туда рептилию. По словам Натальи, спасатели охотились за змеёй с 7 июня.
— Жители сказали, что она несколько дней назад обмоталась вокруг колеса автомобиля, но пока служба (МЧС. — Прим. ред.) ехала, змея не ждала, она уползла, — поделилась героиня.
Сегодня спасатели приехали на вызов в течение часа и забрали находку Натальи. По данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, это королевская калифорнийская змея, она не ядовита.
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