Разгромивший редакцию "Сноба" рассказал о "бурной" ночи — видео

Молодой человек признался в содеянном и отметил, что абсолютно ничего не помнит, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

МВД публикует видео допроса подозреваемого в разгроме редакции "Сноба". Как сообщается на сайте ведомства, им оказался 24-летний житель ближнего зарубежья.

Молодой человек признал, что задержан за то, что "в неадекватном состоянии пробрался в офисное помещение, разгромил, взял ноутбук, подарил девчонкам, взял самокат и облил стены кефиром". В то же время он не смог ответить на вопрос, как попал в здание.

В ходе допроса установлено, что молодой человек был пьян и не знал, что в офисе находится редакция издания.

— Я про кефир и самокат. Про то, как обменял на самокат ноутбук только сегодня узнал. Мне очень стыдно, — сказал задержанный. — Потом он (ноутбук. — Прим. ред.) снова у меня оказался.

Как уже сообщал Лайф, молодой человек ворвался в офис и устроил погром накануне утром. Сейчас он задержан.