Самолёт S7 Airlines аварийно сел в Астрахани с отказавшим двигателем

По информации Лайфа, на борту находилось 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших нет.

Пассажирский Airbus A-319, следовавший по маршруту Москва (Домодедово) — Астрахань, при посадке подал сигнал об отказе одного из двигателей. Инцидент произошёл накануне в понедельник, однако известно о нём стало только сегодня.

Несмотря на техническую неисправность, пилоты смогли успешно посадить лайнер. По информации Лайфа, на борту находилось 89 пассажиров и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал.

На земле борт авиакомпании S7 встречали все экстренные службы. Аварийный самолёт отбуксирован на стоянку для выяснения причины отказа двигателя.

Это уже второе ЧП с бортом S7 Airlines с начала недели. Накануне самолёт авиакомпании прервал взлёт из-за неисправности: на рейсе Москва — Казань сработал датчик о вероятном выключении автомата тяги.