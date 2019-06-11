Медведев призвал сделать лояльнее понятия "рабочий день" и "рабочее место"

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Фото © VK/ Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать более лояльными базовые понятия "рабочий день" и "рабочее место". Глава правительства считает, что к ним нужны новые подходы.

Речь идёт о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по необходимости, — заявил российский премьер, выступая в Женеве на международной конференции труда.

Медведев также не исключил введения в будущем четырёхдневной рабочей недели. Председатель правительства напомнил, что к сокращению рабочего времени приводит технологический процесс.

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