Медведев призвал сделать лояльнее понятия "рабочий день" и "рабочее место"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать более лояльными базовые понятия "рабочий день" и "рабочее место". Глава правительства считает, что к ним нужны новые подходы.

— Речь идёт о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по необходимости, — заявил российский премьер, выступая в Женеве на международной конференции труда.

Медведев также не исключил введения в будущем четырёхдневной рабочей недели. Председатель правительства напомнил, что к сокращению рабочего времени приводит технологический процесс.