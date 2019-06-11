Подруга разбившегося мотоблогера назвала трагедию "просто невезением"

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Фото © Instagram/bolt_moto_nexus

Она рассказала, что Артём Болдырев всегда был аккуратен во время исполнения сложных трюков.

Подруга разбившегося в Подмосковье мотоблогера Артёма Болдырева Регина Гильманова в разговоре с Лайфом назвала произошедшую трагедию невезением.

Ногами он управлял не первый раз, это для него не сверхъестественный трюк. То, что произошло, это просто невезение, может, отвлёкся. Когда он возил меня, он всегда был крайне аккуратен! — заявила Гильманова.

По словам девушки, мотоциклы были для Болдырева его жизнью и окружением.

<p>Регина Гильманова и Артём Болдырев. Фото © LIFE</p>

"Гангрена" — это его детище , собственный личный проект. Он с нуля собирал свой мотоцикл, которому нет аналогов. Он очень гордился ей, — пояснила девушка.

Гильманова отметила, что у Болдырева не было близких людей — он никого не подпускал к себе, все его мысли были заняты мотоциклами.

Как сообщал Лайф, мотоблогер Артём Болдырев, более известный в кругу любителей двухколёсной техники как Болт, разбился насмерть на трассе в Подмосковье. Мужчина, который ехал в правом ряду, рулил ногами и снимал происходящее на камеру. Он успел записать трюк на видео, которое отправил другу. Вскоре после этого мотоциклист погиб, врезавшись в "газель".

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