Подруга разбившегося мотоблогера назвала трагедию "просто невезением"

Она рассказала, что Артём Болдырев всегда был аккуратен во время исполнения сложных трюков.

Подруга разбившегося в Подмосковье мотоблогера Артёма Болдырева Регина Гильманова в разговоре с Лайфом назвала произошедшую трагедию невезением.

— Ногами он управлял не первый раз, это для него не сверхъестественный трюк. То, что произошло, это просто невезение, может, отвлёкся. Когда он возил меня, он всегда был крайне аккуратен! — заявила Гильманова.

По словам девушки, мотоциклы были для Болдырева его жизнью и окружением.

— "Гангрена" — это его детище , собственный личный проект. Он с нуля собирал свой мотоцикл, которому нет аналогов. Он очень гордился ей, — пояснила девушка.

Гильманова отметила, что у Болдырева не было близких людей — он никого не подпускал к себе, все его мысли были заняты мотоциклами.

Как сообщал Лайф, мотоблогер Артём Болдырев, более известный в кругу любителей двухколёсной техники как Болт, разбился насмерть на трассе в Подмосковье. Мужчина, который ехал в правом ряду, рулил ногами и снимал происходящее на камеру. Он успел записать трюк на видео, которое отправил другу. Вскоре после этого мотоциклист погиб, врезавшись в "газель".