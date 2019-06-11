Гитаристу группы "Бахыт-компот" на три года запретили въезд на Украину

С начала текущего года в Незалежную запретили приезжать почти 20 российским культурным деятелям.

Украинские пограничники на три года запретили гитаристу российского музыкального коллектива "Бахыт-компот" въезжать на Украину из-за его поездки в Донецк. Об этом сообщается на официальном сайте Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошёл в киевском аэропорту имени Игоря Сикорского. Музыканта остановили на пункте пропуска "Жуляны". Ему был запрещён въезд на Украину сроком на три года в связи с тем, что он в 2016 году въезжал в ДНР "без получения соответствующего разрешения и не через КПВВ (контрольный пункт въезда — выезда)".

По данным службы, гитарист был возвращён обратным рейсом.

Всего с начала года украинские пограничники отказали во въезде более чем трём тысячам граждан России и почти 20 деятелям культуры и искусства, которые якобы "нарушили украинское законодательство".