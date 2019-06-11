Медведев рассказал, что хронический стресс снижает производительность труда

Хронический стресс и системная усталость на работе снижают производительность труда. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на международной конференции труда.
— Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, люди подчас просто сгорают на работе, — заявил он.
По словам главы правительства, появившееся на фоне этих факторов снижение производительности труда сказывается на экономических показателях.
Ранее Медведев не исключил, что в будущем четырёхдневная рабочая неделя станет основой социально-трудового контракта.
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