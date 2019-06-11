В Брянске вылет "суперджета" отменили из-за неисправности

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Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Фото © Azimuth

В Брянске из-за неисправности в системе запуска двигателя отменили вылет в Сочи самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут", сообщают "Брянские новости".

Как рассказал генеральный директор аэропорта Александр Сай, в Брянск из Краснодара вылетел резервный борт. Он доставит пассажиров в Сочи.

Ранее Лайф сообщал, 7 июня из-за технической неисправности вылет SSJ 100 из Екатеринбурга в Новый Уренгой был задержан на несколько часов.

Особое внимание к Sukhoi Superjet 100 приковано после того, как лайнер этой модели авиакомпании "Аэрофлот" загорелся в аэропорту Шереметьево после жёсткой посадки. Тогда погиб 41 человек.

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