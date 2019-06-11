Россиянин погиб во время рафтинга в Колорадо

В американском штате Колорадо во время рафтинга по реке Игл погиб 29-летний россиянин. Об этом сообщает портал Aspentimes.

Инцидент произошёл в четверг, 6 июня. Николай Пежемский и четверо его друзей спустились на воду, через некоторое время они достигли высокой волны и их плот перевернулся. Все пятеро оказались в воде, четверым удалось спастись. Они и вызвали экстренные службы. Пежемского обнаружили позже в воде, реанимировать его не удалось.

Сейчас знакомые мужчины помогают собрать деньги, чтобы доставить его тело на родину.

Пежемский уехал в США восемь лет назад из Бурятии, он активно путешествовал по миру.