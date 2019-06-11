На Урале сносят дом скульптора Веры Мухиной, создавшей "Рабочего и колхозницу"

Власти города Каменск-Уральский объявили конкурс на демонтаж старинного здания на берегу реки Исети. Местные краеведы бьют тревогу: по их данным, в этом доме во время Великой Отечественной войны жила легендарный советский скульптор Вера Мухина — автор монумента "Рабочий и колхозница".

— 1 июля исполняется 130 лет со дня рождения Веры Мухиной — самой знаменитой женщины-скульптора Советского Союза. А власти Каменска-Уральского к юбилею решили снести здание, в котором она жила, — поделился с журналистами URA.ru активист Антон Лысков.

В городской администрации удивились информации о том, что в аварийном коттедже некогда проживала сама Мухина. Во всяком случае, комитет по управлению имуществом такими данными, как оказалось, не обладает. Кроме того, в мэрии добавили, что никто из местных краеведов официально не обращался к ним с предложением сохранить объект.

Как сложится судьба старинного дома, пока неизвестно. Заявка на снос здания до сих пор доступна на сайте госзакупок, аукцион назначен на 24 июня.

Отметим, что по не уточненным данным, в 1941 году Мухина была эвакуирована на Средний Урал вместе с Управлением строительства Дворца Советов для возведения Уральского алюминиевого завода.

Вера Игнатьевна Мухина — советский скульптор, академик АХ СССР, народный художник СССР. Является автором монумента "Рабочий и колхозница", памятников Максиму Горькому и Петру Чайковскому в Москве и др. Пятикратный лауреат Сталинской премии.