Лукашенко попросил провести выборы в Белоруссии, "чтобы комар носа не подточил"

Выбирать членов парламента страны будут в ноябре этого года. А выборы президента назначены на 2020 год.

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал чиновников провести предстоящие выборы президента и парламента так, "чтобы комар носа не подточил". Заявление он сделал во время назначения руководителей местных органов власти.

— Пожалуйста, обеспечьте достойное проведение этих кампаний, чтобы комар носа не подточил. У нас для этого есть всё. Мы не ахти какие великие. И я понимаю, и вы понимаете, что уж не умирает народ от любви к нам, — приводит слова Александра Лукашенко его пресс-служба.

При этом белорусский лидер указал на то, что действующая власть — "уникальное явление не только на постсоветском пространстве", которое обращено к народу.

Как сообщал Лайф, на днях лидера государства выбирали в Казахстане. Победил Касым-Жомарт Токаев.