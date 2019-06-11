В Союзе журналистов Москвы призвали поддержать Голунова на акции 16 июня

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Иван Голунов. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Председатель Союза журналистов Москвы, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Павел Гусев предложил провести 16 июня акцию в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Предлагаем провести законную организованную массовую акцию в поддержку свободы и закона в России 16 июня 2019 года, — написал главный редактор "Московского комсомольца" в посте в "Фейсбуке".

Он обратился к властям с просьбой не препятствовать проведению подобных мероприятий.

Гусев также назвал пропагандой и попыткой внести раскол в гражданское общество призывы выходить на несанкционированные акции.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при себе у него нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили.

На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники. 8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест. Защита корреспондента подала апелляционную жалобу на решение суда.

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