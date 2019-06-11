Выбежавшего на поле в матче Россия — Сан-Марино болельщика арестовали

Суд в Саранске назначил 15 суток административного ареста жителю Пензы, который выбежал на футбольное поле во время матча Россия — Сан-Марино. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алина Сауткина.

Она уточнила, что мужчина признал свою вину. Также суд запретил Кузьмину С.В. в течение двух лет посещать официальные спортивные соревнования.

Постановление суда об аресте и запрете пока не вступило в законную силу.

Как сообщал Лайф, житель Пензы выбежал на поле во втором тайме отборочного матча на Евро-2020. Мужчина устроил догонялки со стюардами и неоднократно падал. Встреча в Саранске завершилась со счётом 9:0 в пользу российской национальной сборной.