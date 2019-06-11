Ушаков: Идея о возможности встречи Путина и Трампа на G20 висит в воздухе

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал о возможности переговоров лидеров России и США во время саммита G20 в Осаке.

— В воздухе висит идея о возможности встречи Путина и Трампа в рамках саммита "Большой двадцатки". Но, обозначив такую идею, американская сторона больше ничего не конкретизировала, — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что обе стороны не обсуждали ни место, ни повестку, ни время возможной встречи Путина и Трампа.

Как уже сообщал Лайф, первая личная встреча лидеров состоялась 7 июля 2017 года на саммите G20 в Гамбурге. В 2019 году саммит G20 должен пройти в японском городе Осаке. И Дональд Трамп уже заявлял, что намерен встретиться с Путиным на встрече "Большой двадцатки".