Голикова рассказала, сколько миллионов россиян работают в "серой" сфере

Количество россиян, которые находятся в "серой" сфере занятости, составляет около 15 миллионов человек. Об этом рассказала журналистам заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

— По самым последним оценкам, это 15 миллионов человек, — заявила она.

Также Голикова прокомментировала прогноз о том, что в России к 2025 году число трудоспособного населения сократится на два миллиона человек. По её словам, в правительстве это не вызывает обеспокоенность.

Суммарная численность трудоспособного населения существенно превышает количество занятых наёмных работников, а сокращение на два миллиона сотрудников может быть компенсировано выведением трудящихся из неформального сектора деятельности, добавила она.

Кроме того, вице-премьер отметила, что среди тем, стоящих на повестке дня в кабинете министров, — исчезновение одних профессий и появление новых. В качестве решения возникшего вопроса, по её словам, необходимо больше внимания уделять развитию системы дополнительного образования и профессиональной переподготовки.

Ранее Лайф писал, какие профессии могут скоро исчезнуть.