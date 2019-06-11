Голикова рассказала, сколько миллионов россиян работают в "серой" сфере

Количество россиян, которые находятся в "серой" сфере занятости, составляет около 15 миллионов человек. Об этом рассказала журналистам заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.
— По самым последним оценкам, это 15 миллионов человек, — заявила она.
Также Голикова прокомментировала прогноз о том, что в России к 2025 году число трудоспособного населения сократится на два миллиона человек. По её словам, в правительстве это не вызывает обеспокоенность.
Суммарная численность трудоспособного населения существенно превышает количество занятых наёмных работников, а сокращение на два миллиона сотрудников может быть компенсировано выведением трудящихся из неформального сектора деятельности, добавила она.
Кроме того, вице-премьер отметила, что среди тем, стоящих на повестке дня в кабинете министров, — исчезновение одних профессий и появление новых. В качестве решения возникшего вопроса, по её словам, необходимо больше внимания уделять развитию системы дополнительного образования и профессиональной переподготовки.
Ранее Лайф писал, какие профессии могут скоро исчезнуть.
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