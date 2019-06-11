В Кремле анонсировали достаточно сложный график Путина на G20 в Осаке

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Фото © Shizuo Kambayashi / AP Images for Kansai Promotion Council for the 2019 G20 Osaka Summit

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал о многочисленных заявках от зарубежных лидеров на встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке в конце июня. Дипломат пока не стал раскрывать, с кем именно уже согласованы будущие переговоры, и отметил, что времени на эти встречи не так уж и много.

Мы будем верстать график, он будет достаточно сложный. Предусматривает помимо всего прочего и визит в Японию. Времени много не будет на двусторонние контакты. Плюс заявок много, будем выстраивать программу, исходя из наших приоритетов, — пояснил Ушаков.

Напомним, недавно США высказали идею о возможной встрече на полях саммита Путина и Трампа, однако никак это предложение не конкретизировали.

Саммит "Большой двадцатки" пройдёт 28–29 июня 2019 года в Осаке.

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