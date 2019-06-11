Зеленский попросил Раду одобрить увольнение генпрокурора Луценко

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Юрий Луценко. Фото © Zuma / TASS

Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение Юрия Луценко с поста генерального прокурора страны. Об этом рассказал заместитель главы администрации украинского лидера Руслан Рябошапка.

Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко, — сказал Рябошапка на брифинге возле администрации президента.

Он отметил, что документ передаётся в парламент.

Напомним, Владимир Зеленский после победы на президентских выборах пообещал снять Юрия Луценко с должности генпрокурора Украины без "дополнительных шоу".

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