Зеленский попросил Раду одобрить увольнение генпрокурора Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение Юрия Луценко с поста генерального прокурора страны. Об этом рассказал заместитель главы администрации украинского лидера Руслан Рябошапка.
— Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко, — сказал Рябошапка на брифинге возле администрации президента.
Он отметил, что документ передаётся в парламент.
Напомним, Владимир Зеленский после победы на президентских выборах пообещал снять Юрия Луценко с должности генпрокурора Украины без "дополнительных шоу".
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