Пелагея прокомментировала смерть своего друга и участника шоу "Голос"

Пелагея познакомилась с Алексеем Сафиулиным, когда ей было 9 лет. По её мнению, певец скончался от сердечного приступа.

Певица Пелагея рассказала о смерти своего друга, участника шоу "Голос" Алексея Сафиулина и выложила в соцсеть фото с артистом. Об этом сообщил портал "Дни.ру".

Пелагее было 9 лет, когда она вместе с участниками своей группы познакомилась с Алексеем Сафиулиным. Она отметила, что артист был для них другом с большим, добрым сердцем. Оно перестало биться 8 июня, когда певец вернулся с гастролей. Пелагея отмечает, что причиной смерти стал сердечный приступ.

— Прости нас, Лёша. И прощай, — написала артистка на своей странице в Instagram.

Лайф сообщал, что Алексея Сафиулина обнаружили мёртвым в ванной.