Ушаков назвал достаточно аморфными сигналы США о встрече Путина и Трампа на G20

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Фото © AP Photo / Olivier Matthys

Сигналы Вашингтона о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и лидера Штатов Дональда Трампа на саммите G20 в Кремле считают пока "достаточно аморфными". Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Я пока абстрагируюсь от американских сигналов, которые достаточно аморфные, — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, недавно США высказали идею о возможной встрече на полях саммита Путина и Трампа, однако никак это предложение не конкретизировали.

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