Ушаков назвал достаточно аморфными сигналы США о встрече Путина и Трампа на G20

Сигналы Вашингтона о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и лидера Штатов Дональда Трампа на саммите G20 в Кремле считают пока "достаточно аморфными". Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

— Я пока абстрагируюсь от американских сигналов, которые достаточно аморфные, — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, недавно США высказали идею о возможной встрече на полях саммита Путина и Трампа, однако никак это предложение не конкретизировали.