Политолог рассказал, кому выгодно проводить акцию в поддержку Голунова 12 Июня

Акция солидарности с журналистом "Медузы" Иваном Голуновым, которую организаторы изначально предложили проводить в День России, может быть использована провокаторами. Такое опасение высказал исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

По его словам, мероприятие хотят перевести из гражданского формата в политический. Именно поэтому в призывах в соцсетях звучит 12 Июня — праздничный день, в который и без того запланировано много массовых мероприятий, а значит, полиция не сможет обеспечить безопасность и охрану порядка ещё и на этом митинге.

— Если мы, например, посмотрим на группу Навального, то они оказались немножко в стороне от мобилизации. Изначально они хотели 12 Июня устраивать своё мероприятие, с провокациями, я подозреваю. А теперь получается, что повестка у них перехвачена, — рассуждает эксперт в беседе с Лайфом. — И теперь они сами пытаются сесть на это, приклеив к фамилии Голунова ещё и фамилию Волкова. Они используют любую возможность, чтобы обозначить себя на оппозиционном поле.

Политолог обратил внимание, что власти предложили организаторам официально согласовать шествие на 16 июня, то есть на ближайших выходных после Дня России. Вот только теперь, с учётом большого количества заинтересованных лиц, им будет крайне сложно договариваться между собой.

— Механизм раскручен, и они уже не контролируют эту среду, которая уже в количестве нескольких тысяч собирается выйти на бульвары, — отмечает собеседник Лайфа.

Так или иначе, главной задачей теперь является безопасность огромной массы людей на ключевых городских площадках, которая приедет, в том числе из Подмосковья, на праздник "Времена и эпохи". Очень многие из них, по мнению политолога, не следят за делом Голунова, а просто приедут с семьями посмотреть на пушки, ряженных гусар и казаков.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при себе у него нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили.

На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники. 8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест.