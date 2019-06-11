Неизвестный обворовал баскетболистов "Химок" прямо в их раздевалке — видео

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полицейские изучают записи с камер наблюдения.

Неизвестный мужчина с пустой аккредитацией пробрался в раздевалку баскетболистов "Химок" и обворовал их. Инцидент произошёл во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, сообщает News.ru.

Как отмечается, неизвестный пытался совершить кражу и в гостевой раздевалке, однако ему помешали президент ЦСКА Андрей Ватутин и совет директоров клуба.

В пресс-службе "Химок" заявили, что клуб начал внутреннее расследование в связи со случившимся.

— На время проведения следствия служба безопасности и руководитель данного департамента клуба будут отстранены от работы, — рассказали в пресс-службе.

Как сообщает Sport24, полиция возбудила уголовное дело о краже. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и проводят мероприятия, направленные на установление и задержание мужчины.