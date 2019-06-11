Путин пригласит лидеров ШОС на празднование 75-летия Победы

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что во время саммита ШОС в Киргизии Владимир Путин поднимет вопрос о совместных полномасштабных мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, президент пригласит лидеров ШОС принять участие на торжествах в Москве в 2020 году.

Ранее глава государства призывал достойно подготовиться к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Саммит ШОС пройдёт 13−15 июня в Бишкеке.

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