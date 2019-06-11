Ушаков о ситуации в ПАСЕ: Надеюсь, что разум возобладает

Помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил на брифинге, что надеется на позитивный конструктивный лад в отношениях с ПАСЕ.

— Надеюсь, что всё-таки разум возобладает, — сказал он в ответ на вопрос журналистов о возможности разрешения кризиса в Совете Европы и возвращения России права голоса в ПАСЕ.

Дипломат отметил, что последние решения настраивают на более-менее позитивный, конструктивный лад.

— Но посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, — сказал он.

Как уже сообщал Лайф, в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что Россия до середины июня решит вопрос возвращения в ПАСЕ.