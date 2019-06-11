Экстрасенс раскрыла тайну красивейших русских имён, попавших в немецкий рейтинг

Дарья Миронова не исключила, что немцы на каком-то подсознательном уровне выбрали такие имена, которые "несут под собой защиту, стабильность, опору, незыблемость".

Русские имена, попавшие в рейтинг немецкого издания Wunderweib, имеют особый энергетический смысл и форму защиты. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала экстрасенс Дарья Миронова.

— Те имена, которые выбирают немецкие граждане, в основном несут значения "победитель", "защитник". Например, Алексей — это защитник. Полина, Дарья и Виктория — победительницы. Это довольно сильные в энергетическом смысле имена, — отметила ясновидящая.

Миронова не исключила, что немцы на каком-то подсознательном уровне выбрали именно эти имена, так как они "несут под собой защиту, стабильность, опору, незыблемость".

— В каббалистике эти имена соответствуют цифре 4. Четвёрка означает квадрат с четырьмя сторонами света — огонь, вода, земля, небо; осень, зима, весна, лето. Это имена стабильные, которые несут именно основу энергетического оберега, по своему сакральному смыслу они очень похожи, — продолжила экстрасенс.

По её словам, имя Дарья, к примеру, образовано от мужского, а все имена, которые имеют под собой мужские корни, несут в себе энергию силы, волю, мужской характер.

Ранее сообщалось, что журналисты немецкого издания Wunderweib решили исправить некоторую несправедливость и рассказали своим читателям о существовании других красивых российских имён "помимо Ольги и Дмитрия", составив рейтинг для мальчиков и девочек.