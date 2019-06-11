Россиянка прикована к постели после страшной аварии в свой день рождения в США

В результате аварии у девушки были диагностированы переломы трёх тазовых костей, однако в будущем у неё есть возможность восстановиться и снова начать ходить.

Туристка из России попала в страшную аварию в США в свой день рождения. Девушке удалось выжить, однако она получила серьёзные переломы таза, а часть автомобиля превратилась в груду металла.

Как стало известно Лайфу, 24-летняя Дарья Белова отправилась на отдых в Соединённые Штаты и решила задержаться там на некоторое время, чтобы отпраздновать свой день рождения. Однако праздник закончился совсем не так, как она предполагала.

Дарья вместе с подругой взяла в каршеринге кабриолет. Когда за рулём была её знакомая, автомобиль попал в жёсткое ДТП.

— Мы ехали минут десять, потом я уже ничего не помню. Оказалось, что она (подруга. — Прим. Лайфа) не пропустила помеху справа или не увидела. Я очнулась уже в реанимации, когда меня приводили в чувство, — рассказала Белова.

В клинике, куда была доставлена девушка, врачи оказали ей первую медицинскую помощь, сделали все снимки и заверили, что Дарья сможет ходить после того, как будет проведена операция. При этом день, на который было назначено хирургическое вмешательство, всё время переносился.

Вместе с этим росли счета на оплату лечения. Одни сутки в стационаре больницы, по рассказам девушки, обходятся в 800 долларов (около 51 тысячи рублей). В результате задолженность Дарьи, у которой были диагностированы переломы трёх тазовых костей, на данный момент возросла до 20 тысяч долларов (порядка 1 289 000 рублей).

— Что сейчас будет, я не знаю, но в любом случае нужны деньги, потому что страховка у меня просрочена. Здесь есть коридор в 45 дней, но я превысила этот срок пребывания в стране на десять. Поэтому страховая мне отказала, — добавила она.

Также Белова рассказала, что на сегодняшний день ей так и не провели операцию. Врачи американской клиники не спешат её делать, лишь вкалывают несколько раз в день обезболивающие препараты.

По словам Дарьи, в российском посольстве ей ответили, что не могут помочь ни денежными средствами, ни с транспортировкой на родину. Ни родители, ни друзья девушки приехать к ней не могут, поскольку ни у кого нет визы. Подруга Дарьи, которая была рядом во время ДТП, уехала в Майями.

В результате девушка, прикованная к кровати, вынуждена находится в стационаре в ожидании операции и помощи от близких. В то время как её долги, из-за которых возвращение в Россию является затруднительным, продолжают расти.