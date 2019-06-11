СМИ рассказали о раздвоении личности у солистки группы "Винтаж"

Солистке группы "Винтаж" Анне Плетнёвой диагностировали диссоциативное расстройство идентичности (раздвоение личности), сообщает "Стархит".

Как отмечается, из-за редкого психического расстройства певица не всегда помнит о том, что происходит с ней во время выступлений. Представителям исполнительницы приходится заранее предупреждать организаторов концертов о возможных проблемах. Они предоставляют копию справки, выданной Плетнёвой специалистами.

В ней указано, что справка освобождает артистку от ответственности за совершение любых неадекватных, противоправных и противозаконных действий во время концертов или каких-либо других публичных мероприятий.

PR-менеджер Плетнёвой Роман Петрухин подтвердил "Вечерней Москве", что на имя певицы выписана справка. Он отметил, что ранее сама исполнительница неоднократно говорила о том, что на сцене она одна, а дома — совершенно другая.