СМИ рассказали о раздвоении личности у солистки группы "Винтаж"

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Анна Плетнёва. Фото © Instagram / dusya_star

Солистке группы "Винтаж" Анне Плетнёвой диагностировали диссоциативное расстройство идентичности (раздвоение личности), сообщает "Стархит".

Как отмечается, из-за редкого психического расстройства певица не всегда помнит о том, что происходит с ней во время выступлений. Представителям исполнительницы приходится заранее предупреждать организаторов концертов о возможных проблемах. Они предоставляют копию справки, выданной Плетнёвой специалистами.

В ней указано, что справка освобождает артистку от ответственности за совершение любых неадекватных, противоправных и противозаконных действий во время концертов или каких-либо других публичных мероприятий.

<p>Фото © <a href="https://vm.ru/news/659087.html" target="_blank">&#34;Вечерняя Москва&#34;</a> / ФГБУ НМИЦ ПН имени В.П. Сербского</p>

PR-менеджер Плетнёвой Роман Петрухин подтвердил "Вечерней Москве", что на имя певицы выписана справка. Он отметил, что ранее сама исполнительница неоднократно говорила о том, что на сцене она одна, а дома — совершенно другая.

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