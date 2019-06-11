Эксперт назвал цель несогласованного марша "защитников" Голунова: Чтобы пошуметь

По мнению Олега Матвейчева, организаторы акции прекрасно знают, что проводить её 12 июня — плохая идея, и специально не соглашаются переносить её на 16-е.

Инициаторы несогласованного марша в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова не только осознают последствия его проведения в День России, но и затевают всё только ради них. Так считает член экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.

— Поскольку работников органов в день праздника будет на улицах очень много, а там будут ходить эти несанкционированные люди и нарушать общественный порядок, их будут винтить. А они, соответственно, будут всё это фотографировать, орать и выкладывать в соцсети, — рассуждает собеседник Лайфа. — Это обычные провокаторы, которые работают на картинку, дескать, "в России кровавый режим, введите санкции".

Матвейчев счёл примечательным и тот факт, что редакция "Медузы" вообще находится в Риге. Там же, к слову, находится центр НАТО по ведению гибридной информационной войны.

— Естественно, ничего им 16-го (июня. — Прим. Лайфа) не нужно, а нужно именно 12-го. Тем более что до 16 числа могут стать известны результаты экспертизы, у Голунова ничего не найдут и, грубо говоря, его отпустят просто и всё. Но им нужно сейчас воспользоваться ситуацией, чтобы пошуметь, — добавил он.

Напомним, о задержании журналиста Ивана Голунова стало известно 7 июня. По данным МВД, при себе у него нашли наркотик мефедрон. Адвокат журналиста считает, что пакет с этим веществом Голунову подбросили.

На защиту журналиста встали его многочисленные коллеги и общественники. 8 июня Никулинский суд постановил отправить Голунова под домашний арест.