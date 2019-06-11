В Турции автомобиль насмерть сбил супругов из России

В Турции автомобиль сбил насмерть супругов из России, которые хотели перейти дорогу. Об этом сообщает паблик "Регион-52".
Инцидент произошёл в Аланье, когда 37-летняя Анна и 39-летний Андрей отправились на вечернюю прогулку, оставив 15-летнюю дочь в отеле.
Сейчас девочка находится под присмотром друзей семьи. Ожидается, что тела погибших будут доставлены в Россию сегодня вечером.
Как сообщает Sabah, водитель, который сбил россиян, задержан.
Ранее Лайф писал, что в Турции водителей туристических автобусов обучат безопасности.
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