Задержанную в порту Петербурга партию кокаина весом 400 кг показали на видео

Федеральная таможенная служба показала видео задержания рекордной партии кокаина в 400 килограммов, которую ранее нашли в порту Петербурга на судне из Эквадора. Кадры оказались в распоряжении Лайфа.
На записи видно, как сотрудники ФТС после вскрытия контейнера обнаружили полимерные мешки, в которых находились брикеты прямоугольной формы весом по одному килограмму каждый. Внутри них находилось белое спрессованное вещество, которое, согласно химическим экспресс-тестам, являлось кокаином.
Таможенники изъяли более 2,5 миллиона доз наркотика на общую сумму порядка 4,5 миллиарда рублей.
Ранее Лайф писал, что сотрудники Федеральной таможенной службы обнаружили в морском порту Санкт-Петербурга 400 кг кокаина.
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