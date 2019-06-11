Задержанную в порту Петербурга партию кокаина весом 400 кг показали на видео

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Таможенники изъяли более 2,5 миллиона доз наркотика на общую сумму порядка 4,5 миллиарда рублей.

Федеральная таможенная служба показала видео задержания рекордной партии кокаина в 400 килограммов, которую ранее нашли в порту Петербурга на судне из Эквадора. Кадры оказались в распоряжении Лайфа.

На записи видно, как сотрудники ФТС после вскрытия контейнера обнаружили полимерные мешки, в которых находились брикеты прямоугольной формы весом по одному килограмму каждый. Внутри них находилось белое спрессованное вещество, которое, согласно химическим экспресс-тестам, являлось кокаином.

Таможенники изъяли более 2,5 миллиона доз наркотика на общую сумму порядка 4,5 миллиарда рублей.

Ранее Лайф писал, что сотрудники Федеральной таможенной службы обнаружили в морском порту Санкт-Петербурга 400 кг кокаина.

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